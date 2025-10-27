Андреа Стелла: «Следующие трассы хорошо подойдут «Макларену»

В «Макларене» довольны итогами этапа в Мексике.

Руководитель «Макларена » прокомментировал результаты Гран-при Мехико, где Ландо Норрис одержал победу, а Оскар Пиастри стал пятым.

«Ландо провел идеальный старт. Здесь нелегко удержать лидерство из-за очень длинной прямой перед первым поворотом. Ландо идеально со всем справился. На протяжении всего уик-энда он выступал идеальным образом, демонстрируя максимально возможный темп машины.

После нескольких неуверенных гонок команде было важно подтвердить, что у нас все еще есть темп. Было важно вновь победить.

Кроме того, мы увидели обнадеживающие знаки со стороны Оскара – особенно на фоне вчерашней [субботней] разочаровывающей квалификации. Мы поработали с ним, чтобы понять, что необходимо изменить в машине и его пилотажном стиле.

Думал, что «Ред Булл » и «Феррари » будут бороться за победу. В квалификации у них был темп, но затем в гонке они столкнулись с некоторыми проблемами, включая износ шин. Мы знаем, что наша машина хорошо справляется с сильной деградацией резины – а сегодня [в воскресенье] она была особо выразительной. Мы воспользовались своими сильными сторонами.

Думаю, следующие трассы хорошо подойдут нашему болиду, но будет интересно последить за борьбой между «Феррари», Ферстаппеном и «Мерседесом». Будет весело», – сказал Стелла.

