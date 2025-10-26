Джордж Расселл: «Сложно извлечь преимущество из гоночного темпа, стартуя позади двух «Феррари»

Расселл оценил перспективы на этапе в Мексике.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что команде будет непросто реализовать хороший гоночный темп с учетом старта позади прямых конкурентов из «Феррари».

«Меня с Оскаром Пиастри на 8-й позиции разделили всего 0,1 секунды. К счастью, я оказался с «правильной стороны».

Если не считать этапов в Сингапуре и Монреале, здесь в пятницу мы продемонстрировали лучший гоночный темп за весь сезон. Правда из этого сложно извлечь преимущество, стартуя позади двух «Феррари», – рассказал Расселл.

