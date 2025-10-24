Карун Чандок: «Макларену» нужна перезагрузка. Их болид по-прежнему способен выигрывать гонки»

Чандок высказался о шансах «Макларена» на титул.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что у гонщиков «Макларена» по-прежнему есть все шансы выиграть чемпионат в соперничестве с Максом Ферстаппеном .

«Макларену » нужна перезагрузка. У них быстрая машина, с которой их гонщики способны бороться с Ферстаппеном.

Да, в «Ред Булл » смогли значительно прибавить, но болид «Макларена» по-прежнему более чем способен выигрывать гонки.

Не стоит смотреть в таблицу набранных очков, и на изменения, которые могут случиться до Гран-при Абу-Даби, просто хорошо выполняйте свою работу – и тогда ситуация в борьбе за титул решится сама собой», – рассказал Чандок.

