Фернандо Алонсо о сезоне-2026: «Астон Мартин» предстоит многое сделать. Не знаю, окажется ли болид быстрым»

Алонсо выразил опасения по поводу темпа «Астон Мартин» в 2026-м.

Пилот «Астон Мартин » отметил, что в следующем сезоне у команды будет больше работы, чем у конкурентов.

«Нужно подождать и посмотреть. Все начнут сезон в сомнениях насчет того, удалось ли найти верный путь. Все будут надеяться на лучшее и с оптимизмом ждать февраль.

В нашем случае предстоит многое сделать: у нас новые сотрудники, новый моторист… Это будет первое изменение подобного рода за 17 лет: эта команда никогда раньше не делала коробку передач. Мы будем заняты сильнее других команд. Не знаю, окажемся ли мы быстры», – заявил Алонсо .

