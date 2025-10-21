Лоран Мекьес: «У Цуноды есть роль в «Ред Булл». Важно, чтобы Юки был очень быстр»

Мекьес объяснил роль Цуноды в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл » рассказал о том, как команда воспринимает Юки Цуноду на фоне участия Макса Ферстаппена в борьбе за титул.

«Думаю, у него есть роль. Во-первых, мы все еще не закончили с Кубком конструкторов. Очевидно, мы уже не боремся за победу, но есть и другие аспекты [второе место в зачете], так что нам нужен ответ со стороны Юки. Во-вторых, чем он быстрее, тем больше тестов мы сможем провести с его машиной.

Мы несколько раз говорили вам по ходу этого уик-энда, что в случае обеих машин мы многое тестируем – поэтому важно, чтобы Юки был очень быстр с точки зрения спортивных ситуаций, борьбы и стратегии. Также возможно, что с прогрессом Юки мы окажемся в ситуации, когда придется сражаться [с «Маклареном»] двое на двое», – отметил Мекьес.

