Лоран Мекьес: «Наблюдать за Ферстаппеном – это все равно что смотреть, как творится история»

Мекьес заявил, что успехи Ферстаппена – творящаяся история.

Руководителя «Ред Булл » попросили ответить на вопрос, насколько сильно он начинает верить в то, что успехи Макса Ферстаппена в последних гонках – это творящаяся история.

На Гран-при США нидерландец одержал победу и сократил отставание от лидера чемпионата Оскара Пиастри до 40 очков.

«Наблюдать за Максом – это все равно что смотреть, как творится история. Вы подобрали верные слова.

Он удивляет каждый раз, когда появляется на трассе. Он поражает тем, насколько мотивирует нас работать лучше из сессию в сессию, насколько он чувствителен к деталям, которые мы видим и не видим.

Наблюдать за ним – это все равно что видеть творящуюся историю. Справедливо сказано», – сказал Мекьес.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

