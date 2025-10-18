Джон Элканн: «Феррари» выражает полное доверие руководителю команды Фреду Вассеру»

Элканн поддержал Вассера как руководителя «Феррари».

Президент «Феррари» Джон Элканн заявил, что поддерживает нынешнего руководителя Скудерии Фредерика Вассера.

«Я хочу выразить наше полное доверие руководителю команды Фреду Вассеру и работе, которую он проводит вместе со всеми нашими коллегами в «Феррари»: механиками, инженерами и пилотами, которые соревнуются в эти выходные в Остине.

Я также хочу подтвердить важность командной работы и вклада каждого соттрудника, чтобы сосредоточиться на единственной важной цели – всегда показывать максимум на трассе», – сказал Элканн.

