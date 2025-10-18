Льюис Хэмилтон: «Перед квалификацией к гонке «Феррари» внесет изменения в настройки – я настроен оптимистично»

Хэмилтон считает, что «Феррари» добилась прогресса в спринте в Остине.

Пилот «Феррари » поделился впечатлениями от 4-го места в спринте перед Гран-при США.

«В гонке ощущения от пилотажа были и вправду лучше, чем в квалификации [к спринту]. Однако возникли трудности с прогревом шин и недостаточной поворачиваемостью – которые оказались сильнее, чем я ожидал.

Перед основной квалификацией мы явно внесем изменения, чтобы извлечь больше темпа. В целом я настроен оптимистично. Надеюсь, после некоторых изменений мы сможем выступить еще лучше», – отметил Хэмилтон .

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли

