Дженсон Баттон о сходе Пиастри: «Когда у тебя позади 17 машин, то такой маневр заканчивается тем, что в тебя влетают сбоку»
Баттон оценил действия Пиастри на старте спринта в Остине.
Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон считает, что Оскар Пиастри действовал слишком рискованно на старте спринта перед Гран-при США.
Заезд завершился сходом для австралийца из-за аварии в первом повороте.
«Проблема в том, что Оскар увидел, как Ландо зашел глубоко в поворот. Тогда он решил замедлиться и получить хороший разгон – что довольно неплохо в условиях гонки, когда вы боретесь друг с другом.
Но когда у тебя позади 17 машин, которые стараются затормозить как можно позже при входе в первый поворот, то подобная тактика не работает, ведь все заканчивается тем, что сбоку в тебя влетает другая машина», – сказал Баттон.
Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход
