Дженсон Баттон о сходе Пиастри: «Когда у тебя позади 17 машин, то такой маневр заканчивается тем, что в тебя влетают сбоку»

Баттон оценил действия Пиастри на старте спринта в Остине.

Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон считает, что Оскар Пиастри действовал слишком рискованно на старте спринта перед Гран-при США .

Заезд завершился сходом для австралийца из-за аварии в первом повороте.

«Проблема в том, что Оскар увидел, как Ландо зашел глубоко в поворот. Тогда он решил замедлиться и получить хороший разгон – что довольно неплохо в условиях гонки, когда вы боретесь друг с другом.

Но когда у тебя позади 17 машин, которые стараются затормозить как можно позже при входе в первый поворот, то подобная тактика не работает, ведь все заканчивается тем, что сбоку в тебя влетает другая машина», – сказал Баттон.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

