Макс Ферстаппен о победе в спринте: «Ред Булл» нужен более хороший темп, чтобы бороться с «Макларенами»
Пилот «Ред Булл» сказал, что был не совсем доволен темпом в спринте перед Гран-при США, где одержал победу.
«Старт прошел хорошо. Затем появилась машина безопасности из-за аварии в первом повороте. После сэйфти-кара у меня ушло несколько кругов на то, чтобы добиться приличного темпа. Нужно разобраться в том, почему так вышло. В любом случае мы выиграли спринт – а это главное.
Мы уже готовимся к завтрашнему дню. Думаю, нам нужен более хороший темп, чтобы бороться с «Макларенами», ведь пока мы не увидели, на что они способны.
Посмотрим. Конечно, у нас уже есть идеи насчет того, что можно сделать. Надеюсь, завтра все сложится лучше», – отметил Ферстаппен.
