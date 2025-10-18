Макс Ферстаппен о победе в спринте: «Ред Булл» нужен более хороший темп, чтобы бороться с «Макларенами»

Ферстаппен считает, что «Ред Булл» нужно добиться прогресса в США.

Пилот «Ред Булл » сказал, что был не совсем доволен темпом в спринте перед Гран-при США , где одержал победу.

«Старт прошел хорошо. Затем появилась машина безопасности из-за аварии в первом повороте. После сэйфти-кара у меня ушло несколько кругов на то, чтобы добиться приличного темпа. Нужно разобраться в том, почему так вышло. В любом случае мы выиграли спринт – а это главное.

Мы уже готовимся к завтрашнему дню. Думаю, нам нужен более хороший темп, чтобы бороться с «Макларенами», ведь пока мы не увидели, на что они способны.

Посмотрим. Конечно, у нас уже есть идеи насчет того, что можно сделать. Надеюсь, завтра все сложится лучше», – отметил Ферстаппен.

Ферстаппен сократил отставание от Пиастри до 55 очков после двойного схода «Макларена» в спринте

