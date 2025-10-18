Карлос Сайнс о 3-м месте в спринте: «Ничего не изменилось, просто стало больше везти – у меня такой темп весь год»
Сайнс высказался о внезапном успехе в спринте в Остине.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс завершил субботний заезд на Гран-при США на третьей позиции.
«Достойная гонка. «Феррари», которые ехали позади, были быстрыми, но их удалось контролировать и занять третье место – это очень приятно.
Что изменилось? Ничего. Просто стало чуть больше везти, перестали случаться неприятности. Но у меня такой темп весь год. В первой половине сезона не получалось его продемонстрировать, но теперь все стало складываться лучше. Я делаю то, что делал раньше, и сейчас все получается», – заявил испанец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
