Шарль Леклер: «Не вполне понимаю, как «Феррари» сможет перевернуть ситуацию – никаких обновлений болида больше не будет»

Леклер признал факт отставания от конкурентов.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что команде придется смириться с отставанием от конкурентов и что он не ждет исправления ситуации в оставшихся гонках сезона.

«Это тяжело, очень тяжело. В данный момент мы недостаточно сильны, у «Феррари » большие проблемы с болидом. Это нелегко.

Хотелось бы мне сказать, что я позитивно настроен на оставшиеся гонки сезона, однако мне не кажется, что хоть что-то в нашей машине доказывает, что мы способны сделать шаг.

К сожалению, такова реальность на данный момент. И я не вполне понимаю, как мы сможем перевернуть ситуацию, потому что никаких обновлений болида у нас больше не будет.

Мы добились определенного прогресса в начале сезона, но другие команды тоже сделали шаг вперед, так что отрыв не изменился. Ну а затем «Ред Булл » по ходу сезона, по ощущениям, удалось сделать еще два шага вперед.

Один в первой половине сезона, а потом в Монце, где они действительно сильно прибавили. А теперь и «Мерседес », по ощущениям, сделал этот шаг вперед. «Феррари» же единственной не удалось найти это решение», – рассказал Леклер.

