Победа «Макларена» в Кубке конструкторов стала 10-м титулом для мотора «Мерседеса» в эпоху турбо-гибридов

«Мерседес» нашел повод для радости в победе «Макларена» в Кубке конструкторов.

«Макларен» выиграл Кубок конструкторов на Гран-при Сингапура – во второй раз подряд.

Чемпионство команды из Уокинга стало уже 10-м титулом для силовой установки «Мерседеса» в текущую эпоху турбо-гибридов, которая началась в 2014-м.

Изображение: соцсети «Мерседеса»

«Макларен» уже чемпион «Ф-1» – почему он так разнес пелотон? Все факторы

