Андреа Стелла о слабых пит-стопах Норриса в последних гонках: «Просто совпадение»

В «Макларене» назвали совпадением проблемы на пит-стопах только у одного пилота.

Руководитель «Макларена» прокомментировал тот факт, что в последних гонках у команды возникают проблемы с пит-стопами только у одного пилота – Ландо Норриса .

«Если посмотреть на то, как проводится пит-стоп, то это сочетание человеческого фактора, исполнения, качества оборудования и того, насколько сильно оно облегчает процесс замены шин.

Мы пришли к выводу, что нам нужно улучшить все факторы – как с точки зрения человеческого фактора, так и с точки зрения оборудования.

Для проверки пит-стопов мы постарались усреднить время всех остановок за сезон – у Ландо и Оскара [Пиастри] вполне одинаковые показатели. Думаю, это просто совпадение, ведь в случае с Ландо мы рассматриваем короткий промежуток из нескольких гонок. Данные не поддерживают идею [о том, что проблемы у одного Норриса неслучайны]», – сказал Стелла.

Андреа Стелла: «У «Макларена» возникают проблемы на трассах с большим количеством кочек и неровностей»

