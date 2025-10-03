  • Спортс
  • Гельмут Марко: «Алонсо быстр во всех сессиях, «Ред Булл» должен считаться с «Астон Мартин»
2

Гельмут Марко: «Алонсо быстр во всех сессиях, «Ред Булл» должен считаться с «Астон Мартин»

«Ред Булл» воспринимает «Астон Мартин» как угрозу на «Марина-Бэй».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что первое место Фернандо Алонсо в первой практике перед Гран-при Сингапура отражает реальную скорость «Астон Мартин».

«Должен сказать, Алонсо был быстр во всех сессиях. Кроме того, команда очень здорово проявляла себя в Будапеште, а это похожая трасса. Считаю, мы должны с ней считаться», – произнес австриец.

Марко также сообщил, что «Рейсинг Буллз», показавший второе время во второй тренировке, не будет претендовать на победу, однако «может оказаться достаточно высоко».

Гран-при Сингапура-2025. 1-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Гельмут Марко: «Лучшая пятница «Ред Булл» в Сингапуре за долгое время»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
