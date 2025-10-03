Гельмут Марко: «Лучшая пятница «Ред Булл» в Сингапуре за долгое время»

В «Ред Булл» довольны началом уик-энда в Сингапуре.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги первых двух тренировок перед Гран-при Сингапура.

«Это определенно была наша лучшая пятница за долгое время здесь, в Сингапуре. Считаю, мы очень близки.

Но в конечном счете ключевым фактором станет способность выжать последние несколько сотых. У нас все еще есть небольшие проблемы, однако в целом Макс [Ферстаппен] и инженеры довольны болидом.

Из-за красных флагов мы не смогли провести длинную серию кругов, но, насколько я видел, соперники тоже не смогли.

Однако в целом, думаю, мы довольно близки», – отметил австриец.

Гран-при Сингапура-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Аджар – 2-й, Ферстаппен – 3-й