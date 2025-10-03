Ландо Норрис: «Нужно над очень многим работать, сегодня был плохой день»
Норрис признал нехватку скорости на трассе в Сингапуре.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что в данный момент ему не хватает скорости и он сильно проигрывает своему напарнику Оскару Пиастри.
«Я просто не чувствую себя комфортно за рулем болида на этой трассе. Мне не хватает тех ощущений, которые я испытывал тут в прошлом году.
Нам над очень многим нужно работать, сегодня был плохой день. При этом Оскар Пиастри очень быстр, так что мне не на что жаловаться. Я сам должен выступать лучше», – рассказал Норрис.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
