  • Фернандо Алонсо: «Думаю, мой опыт поможет в 2026-м. Я выступал в очень разных эпохах «Ф-1»
Фернандо Алонсо: «Думаю, мой опыт поможет в 2026-м. Я выступал в очень разных эпохах «Ф-1»

Алонсо ответил, насколько важным окажется его опыт в 2026-м.

Пилот «Астон Мартин» оценил, насколько его опыт может помочь адаптироваться к новым условиям при смене регламента в 2026-м.

«Я думаю [опыт поможет]. В автоспорте я выступал за рулем очень разных машин… я выступал в очень разных эпохах «Формулы-1».

Что бы мы ни обнаружили в машине во время первых дней в следующем году, уверен, что там будут некоторые сходства с тем, что я видел в прошлом. Надеюсь, я смогу понять любые проблемы и возможности и в этом плане дать команде обратную связь», – сказал Алонсо.

Фернандо Алонсо: «Вне «Ф-1» меня забудут очень быстро. Даже Хэмилтон исчезнет с радаров за 4-5 лет»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
