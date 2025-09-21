«Уильямс» стартует с первого ряда впервые с 2017 года

Карлос Сайнс показал исторический результат для «Уильямса », заняв второе место в квалификации к Гран-при Азербайджана .

Команда впервые с 2021 года попала в топ-2 квалификации – тогда вторым в Бельгии стал Джордж Расселл . В печально известной «гонке» спортсмены провели несколько кругов за машиной безопасности.

В последний раз «Уильямс» физически стартовал с первого ряда на Гран-при Италии-2017: Ланс Стролл квалифицировался четвертым, отыграл две позиции на решетке из-за штрафов соперников и завершил гонку седьмым.

Сам Сайнс в 15-й раз начнет заезд с первого ряда.

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

Карлос Сайнс: «Если 6 из 20 лучших пилотов в мире попали в такие аварии, то это из-за сложных условий»