Карлос Сайнс: «Если 6 из 20 лучших пилотов в мире попали в такие аварии, то это из-за сложных условий»

Сайнс пояснил, с какими трудностями столкнулись пилоты «Ф-1» в Баку.

Пилот «Уильямса » объяснил подробнее, чем была сложна квалификация к Гран-при Азербайджана .

«Уверен, мы 20 лучших пилотов в мире. Если шестеро из нас попали в такие аварии, то это из-за невероятно сложных условий. Такое может случиться с каждым из нас: ты нигде не ошибся, но все равно разбил болид – потому что слегка рискнул.

И даже если ты не рискуешь, ты все равно можешь попасть в аварию – это довольно несправедливо. В таких условиях мы все гоняемся: можно проезжать поворот так же, как до этого, но теперь там нет сцепления – и ты разбиваешь болид.

Это говорит о том, что в квалификации было очень просто допустить ошибку. Я рад, что справился. В любом случае было весело», – сказал Сайнс .

