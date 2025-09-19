Руководитель «Рейсинг Буллз» о возможном переходе Аджара в «Ред Булл»: «Решение будет принято намного позже»
В «Рейсинг Буллз» оценили шанс перехода Аджара в «Ред Булл».
Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн прокомментировал слухи о переходе Изака Аджара в «Ред Булл».
«Сейчас это сложный вопрос. К счастью, на данный момент нам не нужно принимать решение. Я уверен – и думаю, об этом уже говорилось, – что решение будет принято позже в этом сезоне, намного позже.
Сейчас нам нужно убедиться, что мы создаем для Изака идеальные условия, что у него есть болид, на котором он способен показывать темп.
Ему тоже нужно хорошо выступать. И мы видели, что когда болид работает как надо, когда трасса подходит машине и ему удается собрать все воедино, Изак может провести суперсильный уик-энд», – ответил Пермейн.
«Ред Булл» побеждает с новым боссом! Неужели старого убрали правильно?
