Руководитель «Рейсинг Буллз» о возможном переходе Аджара в «Ред Булл»: «Решение будет принято намного позже»

В «Рейсинг Буллз» оценили шанс перехода Аджара в «Ред Булл».

Руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн прокомментировал слухи о переходе Изака Аджара в «Ред Булл».

«Сейчас это сложный вопрос. К счастью, на данный момент нам не нужно принимать решение. Я уверен – и думаю, об этом уже говорилось, – что решение будет принято позже в этом сезоне, намного позже.

Сейчас нам нужно убедиться, что мы создаем для Изака идеальные условия, что у него есть болид, на котором он способен показывать темп.

Ему тоже нужно хорошо выступать. И мы видели, что когда болид работает как надо, когда трасса подходит машине и ему удается собрать все воедино, Изак может провести суперсильный уик-энд», – ответил Пермейн.

