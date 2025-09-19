  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Постоянные судьи – верный шаг вперед для «Ф-1». Не могу поверить, что мы обсуждаем вопрос зарплаты»
0

Карлос Сайнс: «Постоянные судьи – верный шаг вперед для «Ф-1». Не могу поверить, что мы обсуждаем вопрос зарплаты»

Сайнс настаивает, что «Ф-1» нужны постоянные судьи.

Пилот «Уильямса» считает, что «Формуле-1» нужна система с постоянными судьями.

Ранее одной из основных проблем считалась необходимость выплачивать таким стюардам зарплату.

«В «Ф-1» и ФИА все согласны, что переход к постоянным судьям станет шагом вперед: нужно, чтобы хотя бы двое из трех стюардов были постоянными, а один человек менялся в целях обучения.

Для справедливости должен быть один меняющийся судья и двое постоянных – и нас не должно заботить, кто им будем платить, ведь в этом спорте достаточно денег, чтобы выдавать им зарплату так же, как и всем другим людям.

Так что если это верный шаг вперед, то я не могу поверить, что мы обсуждаем эти зарплаты.

Если бы я знал, что каждую гонку у нас одни и те же судьи, то после нескольких лет работы с ними я бы понимал подход и то, как они будут расценивать тот или иной инцидент.

Когда вы работаете с разными судьями в разных гонках, то очень трудно понять, почему тут есть штраф, а там нет.

Думаю, не все согласятся с футболом в качестве аргумента. У нас разные судьи, и никто не жалуется. Мог бы появиться пилот, которого бы оштрафовали дважды или трижды, и тогда он бы начал обвинять судей в том, что они его ненавидят.

Так что я понимаю, откуда появляются несогласные с появлением постоянных судей – но у меня вполне четкое мнение по этому поводу», – отметил Сайнс.

Главный клоун «Ф-1», самый модный, умник и лучший спортсмен – по версии самих гонщиков
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoУильямс
logoФИА
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гельмут Марко о Ферстаппене на «Нордшляйфе»: «Здорово, что кто-то из пузыря «Ф-1» обращает внимание на настоящий автоспорт»
33 минуты назад
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
2сегодня, 05:30
Хуан-Пабло Монтойя: «Буду удивлен, если переход Ферстаппена в «Феррари» однажды не состоится»
9вчера, 18:48
Гельмут Марко: «Хотим отложить решение вопроса состава пилотов на конец октября. Могу подтвердить наличие контрактов у Ферстаппена и Аджара»
4вчера, 18:34
Нико Хюлькенберг: «Меня восхищает столь сильная увлеченность Ферстаппена гонками»
вчера, 17:57
Флавио Бриаторе: «Никогда не общался с Боттасом по поводу перехода в «Альпин» в сезоне-2026»
вчера, 17:24
Юки Цунода о своем будущем: «Кому интересно – пусть обсуждают слухи, а я сосредоточусь на выступлениях»
вчера, 17:00
Шарль Леклер о шансах выиграть в Баку: «Не питаю больших надежд, сильнейшей командой будет «Макларен»
7вчера, 16:20
Оскар Пиастри: «Реверсивная стартовая решетка – это последнее, что нужно «Формуле-1»
11вчера, 15:44
Гельмут Марко о Норрисе и Пиастри: «У каждого из них есть свои сильные стороны. Но с учетом всех факторов Оскар кажется фаворитом»
1вчера, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото