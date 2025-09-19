Карлос Сайнс: «Постоянные судьи – верный шаг вперед для «Ф-1». Не могу поверить, что мы обсуждаем вопрос зарплаты»

Сайнс настаивает, что «Ф-1» нужны постоянные судьи.

Пилот «Уильямса » считает, что «Формуле-1» нужна система с постоянными судьями.

Ранее одной из основных проблем считалась необходимость выплачивать таким стюардам зарплату.

«В «Ф-1» и ФИА все согласны, что переход к постоянным судьям станет шагом вперед: нужно, чтобы хотя бы двое из трех стюардов были постоянными, а один человек менялся в целях обучения.

Для справедливости должен быть один меняющийся судья и двое постоянных – и нас не должно заботить, кто им будем платить, ведь в этом спорте достаточно денег, чтобы выдавать им зарплату так же, как и всем другим людям.

Так что если это верный шаг вперед, то я не могу поверить, что мы обсуждаем эти зарплаты.

Если бы я знал, что каждую гонку у нас одни и те же судьи, то после нескольких лет работы с ними я бы понимал подход и то, как они будут расценивать тот или иной инцидент.

Когда вы работаете с разными судьями в разных гонках, то очень трудно понять, почему тут есть штраф, а там нет.

Думаю, не все согласятся с футболом в качестве аргумента. У нас разные судьи, и никто не жалуется. Мог бы появиться пилот, которого бы оштрафовали дважды или трижды, и тогда он бы начал обвинять судей в том, что они его ненавидят.

Так что я понимаю, откуда появляются несогласные с появлением постоянных судей – но у меня вполне четкое мнение по этому поводу», – отметил Сайнс .

Главный клоун «Ф-1», самый модный, умник и лучший спортсмен – по версии самих гонщиков

