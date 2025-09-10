Тото Вольфф о «тяжелом периоде» с Хэмилтоном после сезона-2016: «Я сказал: «Ты лучший пилот, я хочу, чтобы ты остался в «Мерседесе» надолго»

Вольфф вспомнил, как налаживал отношения с Хэмилтоном после 2016-го.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился воспоминаниями об общении с Льюисом Хэмилтоном после того, как Нико Росберг стал чемпионом «Формулы-1» 2016 года и завершил карьеру.

«Это был тяжелый период в отношениях с Льюисом. Очень и очень трудное время, когда была церемония вручения призов, когда Нико объявил [об уходе], а также в последующие недели.

Потом я сказал: «Слушай, нам нужно сесть и поговорить. Если мы не общаемся друг с другом, к чему это приведет? И я хочу, чтобы ты остался в команде надолго. Ты лучший пилот. Если считаешь, что у нас лучшая команда, значит, нам нужно просто принять разногласия, разобрать все по пунктам».

И мы оба поняли важность коммуникации. Во многом у нас общие цели, в каких-то ситуациях – нет, но по крайней мере мы об этом знаем.

Разговор получился очень продуктивным, ведь закрываться – не выход. Важно говорить, даже если это трудный диалог», – подчеркнул Тото.

