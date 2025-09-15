Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Поддержу Лоусона. Цунода просто не оставил ему места в Монце»

Экс-пилот «Ф-1» вступился за Лоусона после инцидента в Монце.

Бывший пилот «Ф-1» Перри Маккарти прокомментировал инцидент между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой на Гран-при Италии .

«Лиам правильно сделал, взяв внешнюю траекторию: если заставить Юки затормозить слишком поздно на внутренней, то он не сможет пройти поворот.

Мне кажется, эксперты на ТВ упустили этот момент. Так что я поддержу Лоусона и его попытку. Юки просто не оставил ему места.

Лиам пытается преодолеть прошлое. Это борьба младшей команды «Ред Булл » с основной, и ты должен делать свое дело – преследовать соперников и оказывать на них давление.

Юки находился на внутренней траектории, он преградил путь, потому что пытался войти в поворот под более подходящим углом – там, где был Лиам. Если бы Юки не поравнялся [с Лоусоном], то ему бы пришлось тормозить и входить в поворот под более острым углом, что привело бы к ошибке.

Так что я полностью поддерживаю тактику Лиама», – отметил Маккарти.

