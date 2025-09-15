Карлос Сайнс: «Хочу вернуть к победам одну из исторически самых значимых команд в «Ф-1»

Сайнс хочет привести «Уильямс» к победам.

Пилот «Уильямса» поделился мыслями о нынешней команде, выступления за которую, как признался сам испанец, его мотивируют.

«Ничто не сделало бы меня счастливей, чем участие в таком молодом проекте, как «Уильямс», и достижение вершины вместе с ним. Думаю, это лучшая история, которую только может прожить спортсмен, – создать семью [в рамках команды] и победить вместе с ней.

Я чувствую, что «Уильямс» – правильное место. Команда уже добилась большого прогресса по сравнению с прошлым годом. Ничто не мотивирует меня так, как возможность вернуть к победам одну из исторически самых значимых команд в «Формуле-1».

Я всегда говорю Джеймсу [Воулзу], что теперь это проект всей моей жизни. Я хочу добиться здесь успеха», – отметил Сайнс.

Карлос Сайнс о переходе в «Уильямсе»: «Хотел нести ответственность – чтобы люди меня слушали, чтобы я мог вести команду в правильном направлении»

