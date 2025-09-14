  • Спортс
  • Мартин Брандл: «Неважно, кто виноват в столкновении – оно стоит очков обоим пилотам»
0

Мартин Брандл: «Неважно, кто виноват в столкновении – оно стоит очков обоим пилотам»

Брандл высказался о борьбе в «Формуле-1».

Комментатор Sky и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл прокомментировал ряд недавних инцидентов на фоне того, что гонщик «Хааса» Оливер Бермэн оказался в двух штрафных баллах от дисквалификации на гонку.

«В целом неважно, кто виноват. Контакт с другими болидами стоит очков и подиумов, как это случилось с Бермэном и [Карлосом] Сайнсом в Монце. Неделей ранее то же самое произошло в Зандворте, когда ни Сайнс, ни Лиам Лоусон не уступили в первом повороте – что стоило им результата в гонке.

Это как авария на дороге общего пользования. Вы могли ее избежать, но не стали, потому что вы же «правы» – и теперь лежите в больнице со списанной машиной.

Если хотите примеры того, как надо бороться, посмотрите на [Ландо] Норриса и [Макса] Ферстаппена в первом повороте «Зандворта» и на [Оскара] Пиастри и [Шарля] Леклера в Монце», – заявил Брандл.

Лихач на «формульном» болиде 6 лет скрывался от полиции. Его наконец-то поймали
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
