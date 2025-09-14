«Моему безбашенному отморозку с Ибицы». Норрис оставил послание чемпиону MotoGP Мартину

Норрис оставил послание звезде мотогонок.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис посетил Гран-при Сан-Марино MotoGP.

Британец пообщался с легендарным Валентино Росси , а также посвятил надпись в боксах «Априлии» своему другу, выступающему за итальянскую команду – действующему чемпиону Хорхе Мартину :

«Моему безбашенному отморозку с Ибицы! Ландо».

Фото: Autosport