  • «Моему безбашенному отморозку с Ибицы». Норрис оставил послание чемпиону MotoGP Мартину
«Моему безбашенному отморозку с Ибицы». Норрис оставил послание чемпиону MotoGP Мартину

Норрис оставил послание звезде мотогонок.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис посетил Гран-при Сан-Марино MotoGP.

Британец пообщался с легендарным Валентино Росси, а также посвятил надпись в боксах «Априлии» своему другу, выступающему за итальянскую команду – действующему чемпиону Хорхе Мартину:

«Моему безбашенному отморозку с Ибицы! Ландо».

Норрис — фанат MotoGP: Ландо затестил байк команды Росси перед Гран-При Сан-Марино

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел

Опубликовал: Михаил Ширяев
