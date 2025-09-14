«Моему безбашенному отморозку с Ибицы». Норрис оставил послание чемпиону MotoGP Мартину
Норрис оставил послание звезде мотогонок.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис посетил Гран-при Сан-Марино MotoGP.
Британец пообщался с легендарным Валентино Росси, а также посвятил надпись в боксах «Априлии» своему другу, выступающему за итальянскую команду – действующему чемпиону Хорхе Мартину:
«Моему безбашенному отморозку с Ибицы! Ландо».
Норрис — фанат MotoGP: Ландо затестил байк команды Росси перед Гран-При Сан-Марино
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел
Фото: Autosport
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости