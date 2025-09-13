Тимо Глок о Ферстаппене на «Нордшляйфе»: «Некоторым джентльменам стоило бы поучиться у Макса»

Глок восхитился участием Ферстаппена в GT.

Бывший пилот «Ф-1» Тимо Глок поделился мнением об участии Макса Ферстаппена в гонке NSL на «Нордшляйфе» в эти выходные.

Для допуска к заезду нидерландец сдал письменный экзамен и проехал по треку вместе с инструктором.

«Некоторым джентльменам стоило бы поучиться у него тому, как вкладывать много энергии и любви в этот спорт.

Правила допуска на «Нюрбургринге »? Если начать делать исключения, то придется менять правила для всех. Факт в том, что «Нордшляйфе» отличается от других трасс, и гонки здесь тоже другие. Думаю, это здорово, что организаторы сделали такой трудный путь для участников и распространили правила на всех», – сказал Глок.

Гельмут Марко о Ферстаппене в GT: «Макс не ищет к себе особого отношения»

