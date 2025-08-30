Тото Вольфф: «Хорнер был чудесным врагом, что без него делать? Немного странно»

Вольфф признал, что ему не хватает Хорнера.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился противоречивыми эмоциями от ухода «чудесного врага» Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл ».

«Он мне сказал: «И что ты будешь теперь делать? Ты любишь меня ненавидеть, а я ушел».

У меня смешанные чувства. Во-первых, у него очень хороший послужной список – один из самых успешных в «Формуле-1». Безусловно, какие-то вещи он делал правильно. Полагаю, его в некотором роде уважали в Милтон-Кейнсе.

Но часто у нас не совпадали мнения. Он был чудесным, прекрасным врагом на протяжении этих лет. Скучаю ли я по нему? Довольно странно приходить сюда, а Кристиана нет рядом. И правда, что без него делать? Немного странно.

С другой стороны, есть прагматизм Лорана Мекьеса. Внезапно становятся возможными разговоры о долгосрочной перспективе. Мы просто совершенно разные люди, однако иногда даже твой злейший враг оказывается твоим лучшим другом», – заявил Тото на Гран-при Нидерландов.

Вольфф также поделился аналогией из мира кино, упомянув руководителя «Феррари » Фредерика Вассера:

«Я говорил, что в каждом фильме должен быть хороший персонаж, плохой и злой (Вольфф ссылается на один из фильмов так называемой «Долларовой трилогии» Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой», прим. Sports). Плохой ушел, остались только Фред и я… Фред не сразу догадался, что я имею в виду.

«Формуле-1» это нужно. В прошлом у нас были большие личности – надеюсь, некоторые из новых руководителей команд врастут в эти роли – естественным образом, это невозможно подделать.

Кристиан был одним из таких протагонистов. Он ярко высказывался, был спорной фигурой, неприятным типом, и его любили за то, что он играл эту роль. Необходим мудак, людям нужно кого-то ненавидеть».

