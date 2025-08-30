  • Спортс
  • Тото Вольфф: «Хорнер был чудесным врагом, что без него делать? Немного странно»
3

Тото Вольфф: «Хорнер был чудесным врагом, что без него делать? Немного странно»

Вольфф признал, что ему не хватает Хорнера.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился противоречивыми эмоциями от ухода «чудесного врага» Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«Он мне сказал: «И что ты будешь теперь делать? Ты любишь меня ненавидеть, а я ушел».

У меня смешанные чувства. Во-первых, у него очень хороший послужной список – один из самых успешных в «Формуле-1». Безусловно, какие-то вещи он делал правильно. Полагаю, его в некотором роде уважали в Милтон-Кейнсе.

Но часто у нас не совпадали мнения. Он был чудесным, прекрасным врагом на протяжении этих лет. Скучаю ли я по нему? Довольно странно приходить сюда, а Кристиана нет рядом. И правда, что без него делать? Немного странно.

С другой стороны, есть прагматизм Лорана Мекьеса. Внезапно становятся возможными разговоры о долгосрочной перспективе. Мы просто совершенно разные люди, однако иногда даже твой злейший враг оказывается твоим лучшим другом», – заявил Тото на Гран-при Нидерландов.

Вольфф также поделился аналогией из мира кино, упомянув руководителя «Феррари» Фредерика Вассера:

«Я говорил, что в каждом фильме должен быть хороший персонаж, плохой и злой (Вольфф ссылается на один из фильмов так называемой «Долларовой трилогии» Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой», прим. Sports). Плохой ушел, остались только Фред и я… Фред не сразу догадался, что я имею в виду.

«Формуле-1» это нужно. В прошлом у нас были большие личности – надеюсь, некоторые из новых руководителей команд врастут в эти роли – естественным образом, это невозможно подделать.

Кристиан был одним из таких протагонистов. Он ярко высказывался, был спорной фигурой, неприятным типом, и его любили за то, что он играл эту роль. Необходим мудак, людям нужно кого-то ненавидеть».

«Как воссоединение мафиозного клана». Тото Вольфф – в гипотетическом объединении Бриаторе, Экклстоуна и Хорнера в «Альпин»

Тото Вольфф об уходе Хорнера: «Чемпионат потерял настоящую личность»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
