  • Льюис Хэмилтон: «Кадиллак» получил самого забавного финна. Скучаю по Боттасу»
3

Хэмилтон признал, что скучает по выступлениям вместе с Боттасом.

Пилот «Феррари» поделился мнением о пилотах «Кадиллака» Валттери Боттасе и Серхио Пересе.

Боттас выступал вместе с Хэмилтоном за «Мерседес» с 2017 по 2021 год.

«Нет необходимости говорить о таланте Валттери, ведь он показывал его на протяжении всей карьеры. «Кадиллак» получил одного из самых честных и, вероятно, самого забавного финна, которого я только могу представить. Это самый искренний человек – скучаю по работе с ним.

Думаю, они выбрали правильных пилотов. Мы также увидим Серхио, у него потрясающий опыт. Их знания, полученные в ходе выступления за две сильных команды, помогут «Кадиллаку» быстрее добиться прогресса.

По-моему, здорово, что у нас появится новая команда. Мне кажется, для развития команде необходимы пилоты с опытом – особенно совершенно новой команде», – сказал Хэмилтон.

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
