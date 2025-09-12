  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гиперкар Риккардо будет выставлен на аукцион. Его стоимость оценивается в 2,8 млн евро
Фото
1

Гиперкар Риккардо будет выставлен на аукцион. Его стоимость оценивается в 2,8 млн евро

Гиперкар Риккардо будет продан на аукционе.

Принадлежащий бывшему пилоту «Ред Булл» Даниэлю Риккардо гиперкар «Астон Мартин» Valkirye будет выставлен на аукцион в следующем месяце.

Машина была создана бывшим главным конструктором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи. В создании суперкара также приняло участие подразделение «Ред Булл» Advanced Technologies.

Риккардо заказал экземпляр еще на стадии разработки и в итоге стал владельцем одной из 150 машин.

Стоимость гиперкара оценивается в 2,4-2,8 млн евро. Его пробег – 160 км.

Аукцион пройдет 10 октября в Бельгии.  

Cуперсделка «Макларена»: продали имя за $100 млн в год и вписались в историю. Вся сумма – миллиард!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoАстон Мартин
logoРед Булл
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гельмут Марко: «Ментально Аджар достаточно устойчив, чтобы выдержать борьбу с Ферстаппеном»
7сегодня, 07:35
Лука ди Монтедземоло: «Бинотто справился бы лучше, если бы его оставили»
5сегодня, 07:09
Босс «Форда»: «Ферстаппен без драмы обеспечил стабильность внутри «Ред Булл»
1сегодня, 06:47
Карлос Сайнс: «В «Уильямсе» пытаются понять, в чем причина слабостей болида»
3сегодня, 06:30
Лоран Мекьес о Риккардо: «Думаю, благодаря «Форду» Даниэль будет появляться в паддоке «Ф-1»
сегодня, 05:55
Фредерик Вассер: «Сейчас все сосредоточены на сезоне-2026»
сегодня, 05:38
Лука ди Монтедземоло: «У «Феррари» нет лидера»
9сегодня, 05:21
Карлос Сайнс: «Даже со слабостями болида «Уильямса» могу быть быстрым»
1сегодня, 05:05
Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Не послушав приказ команды, пилоты «Макларена» испытают долгосрочную боль»
2сегодня, 04:49
Дэвид Крофт о Ферстаппене в GT: «Его спросят: «Ваше имя?» – «Макс Ферстаппен». – «О, поздравляем, можете участвовать»
сегодня, 04:28
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
вчера, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27