Гиперкар Риккардо будет выставлен на аукцион. Его стоимость оценивается в 2,8 млн евро
Гиперкар Риккардо будет продан на аукционе.
Принадлежащий бывшему пилоту «Ред Булл» Даниэлю Риккардо гиперкар «Астон Мартин» Valkirye будет выставлен на аукцион в следующем месяце.
Машина была создана бывшим главным конструктором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи. В создании суперкара также приняло участие подразделение «Ред Булл» Advanced Technologies.
Риккардо заказал экземпляр еще на стадии разработки и в итоге стал владельцем одной из 150 машин.
Стоимость гиперкара оценивается в 2,4-2,8 млн евро. Его пробег – 160 км.
Аукцион пройдет 10 октября в Бельгии.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
