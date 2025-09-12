Гиперкар Риккардо будет выставлен на аукцион. Его стоимость оценивается в 2,8 млн евро

Гиперкар Риккардо будет продан на аукционе.

Принадлежащий бывшему пилоту «Ред Булл» Даниэлю Риккардо гиперкар «Астон Мартин » Valkirye будет выставлен на аукцион в следующем месяце.

Машина была создана бывшим главным конструктором «Ред Булл » Эдрианом Ньюи. В создании суперкара также приняло участие подразделение «Ред Булл» Advanced Technologies.

Риккардо заказал экземпляр еще на стадии разработки и в итоге стал владельцем одной из 150 машин.

Стоимость гиперкара оценивается в 2,4-2,8 млн евро. Его пробег – 160 км.

Аукцион пройдет 10 октября в Бельгии.

