Карлос Сайнс: «В «Уильямсе» пытаются понять, в чем причина слабостей болида»

Сайнс рассказал о трудностях «Уильямса».

Пилот «Уильямса» поделился тем, как команда пытается улучшить машину и готовится к следующему сезону.

«Ну, во-первых, мы стараемся определить, откуда у болида его слабости. Что показывают данные по аэродинамике? Проблема в подвеске или в настройках?

Может, дело в чем-то другом или во внутреннем устройстве машины? Где тот скрытый элемент, который создает такие специфические слабости – настолько радикальные, что в Венгрии мы на секунду отставали от «Феррари», а в Майами и Имоле были быстрее их?

Должно найтись что-то серьезное, что-что, что мы пока не понимаем и не можем обнаружить – в то время как разрабатываем болид для следующего сезона. Мы стремимся понять, в чем проблема нынешней машины и ее прошлых версий, ведь в 2022-м, 2023-м и 2024-м были те же трудности.

Что же внутри «Уильямса» провоцирует эти слабости?» – порассуждал Сайнс.

Карлос Сайнс: «Даже со слабостями болида «Уильямса» могу быть быстрым»

