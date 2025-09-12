0

Карлос Сайнс: «Даже со слабостями болида «Уильямса» могу быть быстрым»

Сайнс убежден, что может показать высокие результаты в «Уильямсе».

Пилот «Уильямса» рассказал о том, чего намерен достичь в ближайших гонках.

«Хочу провести уверенные уик-энды. Я знаю, что могу показывать скорость за рулем этой машины – но мне не совсем комфортно управлять ею. У болида есть некоторые слабости, с которыми я не могу справиться. Не могу подобрать настройки, чтобы избавиться от них.

Машиной нужно управлять довольно своеобразным образом, чтобы показать максимально наилучший круг – и это не совсем подходит моему пилотажному стилю.

Но я знаю, что даже с этими слабостями я могу быть быстрым. Я был быстр, начиная с Бахрейна. Я адаптируюсь и могу показывать скорость. Не на таком уровне, чтобы творить чудеса, ведь мне все еще не хватает уверенности и опыта в управлении этой машиной – но я могу быть достаточно быстрым.

Так что моя цель – убедиться, что когда мы окажемся достаточно быстры или будем на том же уровне, что в Майами или Имоле – где у нас были хорошие шансы набрать очки – то мы сможем взять много очков, попав в топ-5 или топ-6», – сказал Сайнс.

