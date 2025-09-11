  • Спортс
Гюнтер Штайнер о приходе в MotoGP: «Ф-1» – фантастика, но мне нравятся новые вызовы»

Штайнер рассказал, почему пришел в MotoGP, а не вернулся в «Ф-1».

Новый совладелец команды MotoGP «Тек 3» и бывший руководитель «Хааса» в «Формуле-1» Гюнтер Штайнер объяснил свое решение заняться мотогонками.

«Почему не другой проект в «Формуле-1»? Во-первых, я бы сказал, что [MotoGP] всегда меня привлекал, и у меня никогда не было на это время.

Я достаточно давно работал в «Формуле-1» и хотел чего-то нового. Мне всегда нравятся новые вызовы. Я отправился в Штаты, чтобы открыть команду NASCAR, когда был в «Формуле-1».

«Формула-1» – это фантастика, но в автоспорте есть и другие вещи. Мне всегда нравятся вызовы в жизни. Когда мы только запустили проект, я думал: «Как мы это осуществим?» И у нас получилось», – подчеркнул итальянец.

Бизнес-партнер Штайнера Ричард Коулман сообщил, что у Гюнтера были предложения из «Ф-1».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
