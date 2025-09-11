Электросерия MotoE – гонки поддержки MotoGP – закроется после семи сезонов

Международная мотоциклетная федерация (ФИМ) и промоутер MotoGP «Дорна» объявили, что чемпионат по гонкам на электробайках MotoE не состоится в 2026 году.

Сезон-2025 является седьмым в истории серии, соревнования проходят в рамках уик-эндов MotoGP.

Формально ФИМ и «Дорна» сообщили о приостановке чемпионата, однако никаких планов по возобновлению соревнований в данный момент нет. Судьба MotoE «будет пересмотрена, если актуальность электрических мотоциклов – или любой другой альтернативной «зеленой» технологии – возрастет в будущем», говорится в заявлении.

