Ферстаппен хочет купить команду в MotoGP (The Race)
Ферстаппен заинтересован в покупке команды MotoGP, сообщает The Race.
По данным источников The Race, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассматривает возможность покупки команды из чемпионата MotoGP.
Пока достоверно неизвестно, к какому именно коллективу присматривается нидерландец. Издание отмечает, что идея находится на ранней стадии и никаких серьезных переговоров еще не проходило.
Предполагается, что в среднем команда MotoGP стоит 20 млн евро.
У Ферстаппена уже есть одна собственная команда – Verstappen.com Racing, которая выступает в ДТМ и гонках класса GT.
Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
