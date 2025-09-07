Ферстаппен хочет купить команду в MotoGP (The Race)

Ферстаппен заинтересован в покупке команды MotoGP, сообщает The Race.

По данным источников The Race, пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассматривает возможность покупки команды из чемпионата MotoGP.

Пока достоверно неизвестно, к какому именно коллективу присматривается нидерландец. Издание отмечает, что идея находится на ранней стадии и никаких серьезных переговоров еще не проходило.

Предполагается, что в среднем команда MotoGP стоит 20 млн евро.

У Ферстаппена уже есть одна собственная команда – Verstappen.com Racing, которая выступает в ДТМ и гонках класса GT.

