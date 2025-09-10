Ральф Шумахер о командной тактике «Макларена»: «Я даже не понял, почему эта ситуация вызвала столько споров – вообще не вижу проблемы»

Шумахер поддержал решение «Макларена» о размене позициями в Монце.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что в «Макларене» поступили правильно, когда решили провести размен позициями для своих гонщиков на Гран-при Италии.

Пиастри в Монце вернул Норрису второе место после того, как Ландо потерял его из-за ошибки команды на пит-стопе.

«Я даже не понял, почему эта ситуация вызвала столько споров – я вообще не вижу никакой проблемы. В «Макларене » еще в прошлом году договорились использовать такой подход, и состав пилотов с тех пор не изменился. В прошлый раз в выигрыше оказался Оскар Пиастри . Именно он ехал впереди. Его невозможно было обогнать, но Норрис случайно обошел его «андеркатом» и вышел в лидеры. Но когда его попросили уступить, он это сделал.

В то же время в этот раз все было несколько иначе. Норрис был вообще ни в чем не виноват – потому что вина лежит на команде, – поэтому я считаю размен позициями абсолютно правильным решением. И стоит отдать «Макларену» должное, поскольку исполнено все было превосходно», – рассказал Шумахер.

