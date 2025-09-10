  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер: «Для меня победа Ферстаппена в Монце не стала большим сюрпризом»
0

Ральф Шумахер: «Для меня победа Ферстаппена в Монце не стала большим сюрпризом»

Шумахер не удивился победе Ферстаппена в Монце.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о том, что победа Макса Ферстаппена на Гран-при Италии не стала для него сюрпризом, учитывая то, что трасса в Монце не лучшим образом подходит характеристикам болида «Макларена».

«Лично для меня эта победа Ферстаппена не стала большим сюрпризом. Ведь нам хорошо известно, что болид «Макларена», который отличает очень хороший уровень прижимной силы, не всегда хорошо проявляет себя на таких трассах, как «Монца». При настройке болида «Макларену» приходится идти на компромиссы, при этом все равно теряя много времени на прямых.

В то же время мы прекрасно знаем, что можем ожидать от болида «Ред Булл» под управлением Макса Ферстаппена в том случае, если при проезде по поребрикам машина не будет подпрыгивать как горный козел.

У «Ред Булл» было очень маленькое заднее антикрыло, а значит они очень много времени отыгрывали на прямых и за счет эффективности на торможениях. В итоге у них все сработало.

Но если честно, мне кажется, что лучше всего ситуацию после гонки описал Тото Вольфф – который сказал, что разницу сделал Макс Ферстаппен. Юки Цунода был не так плох, но при этом мы хорошо видели, кто на самом деле способен справляться с такой задачей», – рассказал Шумахер.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Гран-при Италии
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoРальф Шумахер
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Росберг: «Возможно, Вольфф хочет немного надавить на Антонелли, но меня удивил его комментарий»
1 минуту назад
Мартин Брандл: «Приятно, что Хэмилтон выглядел более счастливым в Монце»
18 минут назад
Джонни Херберт: «На месте «Ред Булл» напарником Ферстаппена я бы сделал Бортолето»
226 минут назад
Нико Росберг: «В «Мерседесе» мы с Хэмилтоном должны были работать сообща в случае риска проиграть гонку конкурентам»
1сегодня, 12:14
Эндрю Бенсон: «У Цуноды кончается время, чтобы проявить себя и сохранить место в «Ред Булл»
сегодня, 11:39
Нико Росберг о командной тактике «Макларена»: «На самом деле тут невозможно определить, кто прав, а кто нет»
4сегодня, 11:16
Карун Чандок: «Без размена в «Макларене» было бы внутреннее напряжение и странная динамика»
сегодня, 10:51
Ален Прост: «Абсолютно не верю, что талант Хэмилтона угас или исчез»
6сегодня, 10:33
«Наблюдательность Ферстаппена – черта, отличающая великих». Журналист Бенсон о том, что Макс заметил медленный пит-стоп Норриса
5сегодня, 10:12
Президент ФИА бен Сулайем объявил о выдвижении на 2-й срок под лозунгом «Многое сделано. Главное – впереди»
1сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
вчера, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото