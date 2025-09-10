Ральф Шумахер: «Для меня победа Ферстаппена в Монце не стала большим сюрпризом»

Шумахер не удивился победе Ферстаппена в Монце.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о том, что победа Макса Ферстаппена на Гран-при Италии не стала для него сюрпризом, учитывая то, что трасса в Монце не лучшим образом подходит характеристикам болида «Макларена».

«Лично для меня эта победа Ферстаппена не стала большим сюрпризом. Ведь нам хорошо известно, что болид «Макларена», который отличает очень хороший уровень прижимной силы, не всегда хорошо проявляет себя на таких трассах, как «Монца». При настройке болида «Макларену» приходится идти на компромиссы, при этом все равно теряя много времени на прямых.

В то же время мы прекрасно знаем, что можем ожидать от болида «Ред Булл» под управлением Макса Ферстаппена в том случае, если при проезде по поребрикам машина не будет подпрыгивать как горный козел.

У «Ред Булл » было очень маленькое заднее антикрыло, а значит они очень много времени отыгрывали на прямых и за счет эффективности на торможениях. В итоге у них все сработало.

Но если честно, мне кажется, что лучше всего ситуацию после гонки описал Тото Вольфф – который сказал, что разницу сделал Макс Ферстаппен. Юки Цунода был не так плох, но при этом мы хорошо видели, кто на самом деле способен справляться с такой задачей», – рассказал Шумахер.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?