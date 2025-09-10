  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Росберг: «В «Мерседесе» мы с Хэмилтоном должны были работать сообща в случае риска проиграть гонку конкурентам»
0

Нико Росберг: «В «Мерседесе» мы с Хэмилтоном должны были работать сообща в случае риска проиграть гонку конкурентам»

Росберг рассказал о различиях командной тактики «Макларена» и «Мерседеса».

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг поделился мнением о применении командной тактики «Маклареном» на Гран-при Италии.

По словам Росберга, во времена выступлений за «Мерседес» с Льюисом Хэмилтоном у них командные правила действовали несколько иначе.

«У нас в «Мерседесе» были четкие правила. Так называемые правила «серебряных», а не правила «папайи», как в «Макларене». Они заключались в том, что при возникновении риска проиграть гонку кому-то из конкурентов, мы с Льюисом должны были работать сообща, как одна команда, и обеспечить «Мерседесу» победу в гонке.

Например, я могу вспомнить Гран-при Монако 2016 года. Мы с Льюисом боремся за титул. Я еду вторым, он третьим, а Риккардо начинает уезжать вперед, потому что мне не хватает скорости.

В этой ситуации команда видела явную угрозу того, что мы можем упустить победу. Это было очевидно. И в команде связались со мной по радио и сказали: «Ты должен пропустить Льюиса, поскольку в противном случае мы сильно рискуем проиграть гонку.

В итоге я подвинулся и пропустил Льюиса, потому что позиция команды была четко определена. И да, мне было тяжело это сделать, но ситуация при этом была предельно понятной.

Льюис в Абу-Даби этого потом не сделал, что тоже было вполне понятно. Потому что, если в тебе живет инстинкт убийцы, ты должен стараться использовать все «серые зоны», – рассказал Росберг.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Монако
logoНико Росберг
logoФормула-1
Гран-при Италии
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛандо Норрис
logoМерседес
logoМакларен
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Мартин Брандл: «Приятно, что Хэмилтон выглядел более счастливым в Монце»
16 минут назад
Джонни Херберт: «На месте «Ред Булл» напарником Ферстаппена я бы сделал Бортолето»
224 минуты назад
Ральф Шумахер: «Для меня победа Ферстаппена в Монце не стала большим сюрпризом»
45 минут назад
Эндрю Бенсон: «У Цуноды кончается время, чтобы проявить себя и сохранить место в «Ред Булл»
сегодня, 11:39
Нико Росберг о командной тактике «Макларена»: «На самом деле тут невозможно определить, кто прав, а кто нет»
4сегодня, 11:16
Карун Чандок: «Без размена в «Макларене» было бы внутреннее напряжение и странная динамика»
сегодня, 10:51
Ален Прост: «Абсолютно не верю, что талант Хэмилтона угас или исчез»
6сегодня, 10:33
«Наблюдательность Ферстаппена – черта, отличающая великих». Журналист Бенсон о том, что Макс заметил медленный пит-стоп Норриса
5сегодня, 10:12
Президент ФИА бен Сулайем объявил о выдвижении на 2-й срок под лозунгом «Многое сделано. Главное – впереди»
1сегодня, 09:39
Ландо Норрис: «Правил папайи» больше нет. Их никогда не было»
4сегодня, 09:19
Ко всем новостям
Последние новости
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
вчера, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото