Нико Росберг: «В «Мерседесе» мы с Хэмилтоном должны были работать сообща в случае риска проиграть гонку конкурентам»

Росберг рассказал о различиях командной тактики «Макларена» и «Мерседеса».

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг поделился мнением о применении командной тактики «Маклареном » на Гран-при Италии.

По словам Росберга, во времена выступлений за «Мерседес » с Льюисом Хэмилтоном у них командные правила действовали несколько иначе.

«У нас в «Мерседесе» были четкие правила. Так называемые правила «серебряных», а не правила «папайи», как в «Макларене». Они заключались в том, что при возникновении риска проиграть гонку кому-то из конкурентов, мы с Льюисом должны были работать сообща, как одна команда, и обеспечить «Мерседесу» победу в гонке.

Например, я могу вспомнить Гран-при Монако 2016 года. Мы с Льюисом боремся за титул. Я еду вторым, он третьим, а Риккардо начинает уезжать вперед, потому что мне не хватает скорости.

В этой ситуации команда видела явную угрозу того, что мы можем упустить победу. Это было очевидно. И в команде связались со мной по радио и сказали: «Ты должен пропустить Льюиса, поскольку в противном случае мы сильно рискуем проиграть гонку.

В итоге я подвинулся и пропустил Льюиса, потому что позиция команды была четко определена. И да, мне было тяжело это сделать, но ситуация при этом была предельно понятной.

Льюис в Абу-Даби этого потом не сделал, что тоже было вполне понятно. Потому что, если в тебе живет инстинкт убийцы, ты должен стараться использовать все «серые зоны», – рассказал Росберг.

