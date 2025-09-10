  • Спортс
  • Нико Росберг о командной тактике «Макларена»: «На самом деле тут невозможно определить, кто прав, а кто нет»
2

Нико Росберг о командной тактике «Макларена»: «На самом деле тут невозможно определить, кто прав, а кто нет»

Росберг считает спорным решение «Макларена» применить командную тактику.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о случившемся на Гран-при Италии – и просьбе «Макларена» к Оскару Пиастри вернуть позицию Ландо Норрису, которую тот потерял из-за заминки на пит-стопе.

«Многим это решение «Макларена» не понравится, а многие посчитают его логичным. Лично я скорее доволен – просто потому, что мне [как зрителю] хочется, чтобы эта невероятно увлекательная борьба за титул продолжалась до самого конца чемпионата.

Так что да, я был доволен, что в данном случае Ландо Норрис получил возможность заработать заслуженные очки, ведь по ходу уик-энда в Монце он, на мой взгляд, смотрелся лучше Оскара Пиастри. Так что, лично на мой взгляд, решение «Макларена» было хорошим. Но на самом деле тут невозможно определить, кто прав, а кто нет.

При этом я понимаю, что Оскару было трудно на это пойти, ведь он тоже выкладывался на максимуме. А пит-стопы и скорость их проведения, в конечном счете – это тоже часть гонок. Если пит-стоп одного парня оказался на секунду быстрее, чем у него соперника, и это привело к его победе, то это нормально. Это часть гонок, и так было всегда», – рассказал Росберг.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
