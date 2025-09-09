Мартин Брандл размене позициями Пиастри и Норриса: «Любая команда «Ф-1» убила бы ради такой пары отличных гонщиков, работающих в тандеме»

Брандл не видит проблемы в применении командной тактики «Маклареном».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о размене позициями между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом , который произошел на Гран-при Италии по просьбе команды.

«Не стоит судить Пиастри или Норриса за готовность играть в команде. Я скажу так – любая команда «Ф-1» убила бы ради такой пары отличных гонщиков, работающих в тандеме. Гонщиков, которые действуют в интересах команды, но при этом готовые бороться друг с другом колесо в колесо, чтобы победить напарника.

В данной ситуации у Пиастри хотя бы появилось преимущество в использовании DRS, находясь позади Норриса. Просто Норрис все равно сохранил небольшое преимущество в скорости, которое было у него и до этого.

Вообще пит-стоп за 1,9 секунды [столько длился пит-стоп Пиастри] или чуть больше – это как раз норма для «Макларена». Так что они попросили Пиастри уступить и провести размен позициям. Нет ничего удивительного в том, что поначалу Оскар не хотел этого делать. Ведь этот размен в итоге привел к потере шести очков в общем зачете относительно Норриса. Но Оскар все-таки согласился – и я думаю, что это было правильное решение. Точно так же, как было в обратной ситуации в Венгрии в прошлом году.

Если бы Норрис сам задержался на пит-стопе и своими действиями осложнил работу механиков – тогда все было бы иначе. Но тут имеют место несколько аспектов, в том числе командные договоренности, согласованные еще до гонки.

И вот эта сплоченность команды как раз и является той самой причиной доминирования «Макларена» в этом сезоне, и оба гонщика достаточно умны, чтобы осознавать это, и стараться сохранить это в будущем», – рассказал Брандл.

