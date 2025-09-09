Алекс Албон: «На чистой трассе «Уильямс» прибавил – мы хорошо справились как команда»

Албон доволен темпом «Уильямса» в Монце.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что остался доволен скоростью болида.

При это в «Уильямсе», как и в «Макларене», использовали командную тактику – Албон и Сайнс оказались на разных тактиках, и к 23-му кругу стало очевидно, что испанец сдерживает напарника.

После небольших возражений со стороны Сайнса, Карлос пропустил Албона вперед.

«По плану размен позициями не был необходимостью, но в целом, когда Карлос оказался в чистом воздухе, он поехал даже быстрее тех соперников, что уже побывали в боксах. Но я на шинах «хард» был еще быстрее.

В любом случае, оказавшись на чистой трассе мы прибавили – и хорошо справились как команда. Не думаю, что у нас были какие-то проблемы. И я не стремился непременно выбраться в чистый воздух, я спокойно ехал позади Карлоса.

Однако решение об обмене позициями было правильным. Поскольку как только я прошел Карлоса, то поехал на полсекунды на круге быстрее. При этом в Монце никогда не знаешь, как все сработает. Ведь когда ты едешь позади другой машины, то получаешь огромное преимущество за счет слип-стрима. И нет гарантий, что без слип-стрима ты сможем компенсировать это время, лучше проходя повороты.

Вот почему я был совершенно спокоен, думая про себя: «Ну да, я быстрее Карлоса , но все нормально, пока можно просто расслабиться». Хотя в итоге на чистой трассе я оказался быстрее, чем предполагал.

В итоге для достижения хорошего результата нам была нужна именно чистая трасса. Мы продемонстрировали хороший темп и вполне в комфортных условиях заняли седьмое место», – рассказал Албон.

