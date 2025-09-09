Новый босс «Рено»: «Альпин» надолго остается в «Ф-1»
Новый исполнительный директор «Рено» Франсуа Прово впервые посетил паддок «Ф-1» на Гран-при Италии и подтвердил намерение остаться в серии с командой «Альпин».
Прово занял должность главы «Рено» в конце июля после ухода прошлого исполнительного директора Луки де Мео. Изменение произошло на фоне слухов о продаже команды и кризиса, который переживает компания: за первую половину 2025 года «Рено» потеряла 11,2 млрд евро.
«Основная цель моего визита [в Монцу] – подтвердить, что мы остаемся в «Формуле-1». Мы надолго остаемся в «Ф-1».
[Контракт с Пьером Гасли до 2028 года –] очень позитивный знак. Мы вступаем в новую эпоху, которая ознаменуется высокими результатами – и, что не менее важно, стабильностью. Преданность Пьера прекрасно свидетельствует об этом», – заявил Прово.