Новый босс «Рено»: «Альпин» надолго остается в «Ф-1»

В «Рено» заявили, что «Альпин» останется в «Формуле-1».

Новый исполнительный директор «Рено » Франсуа Прово впервые посетил паддок «Ф-1» на Гран-при Италии и подтвердил намерение остаться в серии с командой «Альпин».

Прово занял должность главы «Рено» в конце июля после ухода прошлого исполнительного директора Луки де Мео. Изменение произошло на фоне слухов о продаже команды и кризиса, который переживает компания: за первую половину 2025 года «Рено» потеряла 11,2 млрд евро.

«Основная цель моего визита [в Монцу] – подтвердить, что мы остаемся в «Формуле-1». Мы надолго остаемся в «Ф-1».

[Контракт с Пьером Гасли до 2028 года –] очень позитивный знак. Мы вступаем в новую эпоху, которая ознаменуется высокими результатами – и, что не менее важно, стабильностью. Преданность Пьера прекрасно свидетельствует об этом», – заявил Прово.

Пьер Гасли продлил контракт с «Альпин» до 2028 года

