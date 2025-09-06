Пьер Гасли продлил контракт с «Альпин» до 2028 года
Гасли останется в «Альпин» до 2028 года.
Команда «Альпин» сообщила о продлении контракта с пилотом Пьером Гасли. Француз продолжил выступать за коллектив до конца 2028 года.
В заявлении сказано, что Гасли остается в команде, которой руководит Флавио Бриаторе и которую полностью поддерживает новый исполнительный директор «Рено» Франсуа Прово.
Пьер выступает за «Альпин» с 2023 года.
