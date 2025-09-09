  • Спортс
3

Жан Алези: «Стал бы я на месте Пиастри возвращать позицию Норрису? Да, стал бы»

Алези высказался о событиях Гран-при Италии.

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези выступил с небольшой критикой в адрес Льюиса Хэмилтона. По мнению француза, Хэмилтон должен был помочь Шарлю Леклер слип-стримом в квалификации, что повысило бы шансы монегаска на поул.

Также Алези рассказал о том, что думает по поводу применения командных приказов «Маклареном».

«Мне не понравилось отношение Хэмилтона. Он и правда мог бы помочь Леклеру в квалификации [раздав слип-стрим на прямой]. Ведь с учетом ситуации [штрафа Хэмилтона в 5 позиций] все ждали, что он сделает именно это, причем даже без дополнительных просьб – он ведь сам говорил об этом в интервью перед началом уик-энда.

С другой стороны, мне кажется, что даже более выгодные позиции на стартовой решетке вряд ли бы изменили для «Феррари» результат этой гонки.

Что касается ситуации в «Макларене», то многие спрашивали меня, как бы я поступил, окажись не месте Пиастри. Стал бы я, являясь претендентом на чемпионский титул, возвращать позицию Норрису, как Пиастри сделал в воскресенье? И я отвечу – что да, стал бы, потому что являюсь частью команды, ее культуры, правил, победного подхода. Потому что частью этого является каждый член команды», – рассказал Алези.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoЛандо Норрис
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
Гран-при Италии
Жан Алези
logoШарль Леклер
logoОскар Пиастри
logoФеррари
logoМакларен
