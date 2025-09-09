Лоран Мекьес: «Ред Булл» рискует с настройками, чтобы разобраться, в чем проблема болида»

Мекьес отметил, что в «Ред Булл» намеренно рискуют с настройками.

Руководитель «Ред Булл » рассказал о новом подходе команды к настройкам машины.

«Мы рискуем, чтобы по возможности максимально разобраться в том, почему у проекта этого года возникли такие ограничения.

Мы рисковали в Будапеште, и уик-энд получился невероятно ужасным. Что, как отмечает Макс [Ферстаппен] справедливо. Мы ставим пилотов в тяжелую ситуацию, чтобы учиться.

В Монце мы получили некоторую отдачу. Опять же, мы знаем, насколько специфичен местный асфальт. Так что это хороший способ узнать больше.

Посмотрим, где мы окажемся в следующих гонках, расширив наше представление о возможностях болида», – сказал Мекьес.

