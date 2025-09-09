Лоран Мекьес: «Ред Булл» рискует с настройками, чтобы разобраться, в чем проблема болида»
Мекьес отметил, что в «Ред Булл» намеренно рискуют с настройками.
Руководитель «Ред Булл» рассказал о новом подходе команды к настройкам машины.
«Мы рискуем, чтобы по возможности максимально разобраться в том, почему у проекта этого года возникли такие ограничения.
Мы рисковали в Будапеште, и уик-энд получился невероятно ужасным. Что, как отмечает Макс [Ферстаппен] справедливо. Мы ставим пилотов в тяжелую ситуацию, чтобы учиться.
В Монце мы получили некоторую отдачу. Опять же, мы знаем, насколько специфичен местный асфальт. Так что это хороший способ узнать больше.
Посмотрим, где мы окажемся в следующих гонках, расширив наше представление о возможностях болида», – сказал Мекьес.
Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости