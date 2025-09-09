Тимо Глок: «У «Ред Булл» нет причин оставлять Цуноду»

Глок считает, что Цунода покинет «Ред Булл».

Бывший пилот «Ф-1» Тимо Глок заявил, что уход Юки Цуноды из «Ред Булл » ожидаем после 13-го места на Гран-при Италии – особенно на фоне победы Макса Ферстаппена.

«Напарник практически опередил его на круг. На болиде, который должен был набрать очки, он этого не сделал. У «Ред Булл» нет причин оставлять его», – сказал Глок.

