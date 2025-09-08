Нико Росберг о столкновении Сайнса и Бермэна: «Карлос видел, что соперник уже там. Просто оставь место на трассе, и все будет в порядке»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг рассказал, что считает штраф Оливера Бермэна на Гран-при Италии необоснованным.
В инциденте, в котором Бермэн и Карлос Сайнс столкнулись друг с другом, судьи признали виновным пилота «Хааса» и оштрафовали его на 10 секунд.
«Половина машины Оливера Бермэна находилась сбоку от болида Карлоса Сайнса, половина! То есть речь вообще не идет о том, что Бермэн просунул туда только переднее антикрыло или что-то такое.
То есть мы говорим о значительной части корпуса болида. Вопрос в том, почему Карлос Сайнс просто не оставил сопернику чуть больше места на трассе? В чем причина? Он видел, что Бермэн уже там – просто оставь место и все будет в порядке, ничего не случится», – рассказал Росберг.
