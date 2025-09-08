  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Росберг о столкновении Сайнса и Бермэна: «Карлос видел, что соперник уже там. Просто оставь место на трассе, и все будет в порядке»
5

Нико Росберг о столкновении Сайнса и Бермэна: «Карлос видел, что соперник уже там. Просто оставь место на трассе, и все будет в порядке»

Росберг не согласился со штрафом Бермэну в Монце.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг рассказал, что считает штраф Оливера Бермэна на Гран-при Италии необоснованным.

В инциденте, в котором Бермэн и Карлос Сайнс столкнулись друг с другом, судьи признали виновным пилота «Хааса» и оштрафовали его на 10 секунд.

«Половина машины Оливера Бермэна находилась сбоку от болида Карлоса Сайнса, половина! То есть речь вообще не идет о том, что Бермэн просунул туда только переднее антикрыло или что-то такое.

То есть мы говорим о значительной части корпуса болида. Вопрос в том, почему Карлос Сайнс просто не оставил сопернику чуть больше места на трассе? В чем причина? Он видел, что Бермэн уже там – просто оставь место и все будет в порядке, ничего не случится», – рассказал Росберг.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoОливер Бермэн
logoНико Росберг
Гран-при Италии
logoХаас
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен выступит за «Ред Булл» на шинных тестах в Монце
30 минут назад
Алексей Попов: «Наверное, решение «Макларена» справедливо, но осадок все равно остался»
8сегодня, 17:36
Гельмут Марко: «Гонка в Сингапуре – единственная, которую Ферстаппен пока ни разу не выигрывал. Надеемся исправить положение»
1сегодня, 17:10
Дэвид Култхард: «Я все понимаю, но действия «Макларена» кажутся манипуляцией результатом»
5сегодня, 16:30
Пиастри и Норрис в этом сезоне 27 раз попадали на подиум и превзошли рекорд Сенны и Проста
9сегодня, 16:12
Льюис Хэмилтон выложил фото с тифози: «Выступать за «Феррари» и чувствовать невероятную любовь – огромная честь»
3сегодня, 15:37Фото
Бермэн опередил Ферстаппена по штрафным баллам, Пиастри и Лоусон делят 3-е место
2сегодня, 15:12
Жак Вильнев: «Антонелли повезло, что его оштрафовали всего на 5 секунд. Гонщики «Ф-1» так не делают»
3сегодня, 14:51
Нико Хюлькенберг: «Бортолето – машина, он выдает круги как принтер, у которого никогда не кончаются чернила»
8сегодня, 14:45
Габриэл Бортолето: «Восьмое место – максимум, чего «Заубер» мог добиться в Монце»
сегодня, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото