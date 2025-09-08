Дэвид Култхард: «Я все понимаю, но действия «Макларена» кажутся манипуляцией результатом»

Култхарду не понравилась командная тактика «Макларена».

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард высказал свое мнение о решении «Макларена» провести размен позициями и вернуть второе место Ландо Норрису на Гран-при Италии.

«Очевидно, в «Макларене » считали, что с учетом отрыва Норриса на момент пит-стопа гонка уже нейтрализована и борьба окончена. И они посчитали, что Норрис оказался в невыгодном положении из-за ошибки команды, а не из-за каких-то действий Пиастри на трассе. Поэтому они попросили Оскара провести обмен позициями.

И, с одной стороны, я все понимаю – к тому же, в «Макларен» весь год разыгрывают эту карту. И хотят выиграть Кубок конструкторов.

Но внутри меня гонщик и маленький мальчик, который рос на «Формуле-1», хочет не этого. Я хочу видеть борьбу колесо в колесо. И да, порой будет случаться всякое – взрываться двигатели, происходить аварии и так далее.

Просто то, что сделали в «Макларене», кажется манипуляцией, манипуляцией результатом. И от этого появляется чувство дискомфорта. Но да, все было в рамках правил. И да, в этом году «Макларен» выиграет и Кубок конструкторов, и личный зачет пилотов, но все равно есть ощущение, что стоило оставить все как есть», – рассказал Култхард.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика