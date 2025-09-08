  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дэвид Култхард: «Я все понимаю, но действия «Макларена» кажутся манипуляцией результатом»
4

Дэвид Култхард: «Я все понимаю, но действия «Макларена» кажутся манипуляцией результатом»

Култхарду не понравилась командная тактика «Макларена».

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард высказал свое мнение о решении «Макларена» провести размен позициями и вернуть второе место Ландо Норрису на Гран-при Италии.

«Очевидно, в «Макларене» считали, что с учетом отрыва Норриса на момент пит-стопа гонка уже нейтрализована и борьба окончена. И они посчитали, что Норрис оказался в невыгодном положении из-за ошибки команды, а не из-за каких-то действий Пиастри на трассе. Поэтому они попросили Оскара провести обмен позициями.

И, с одной стороны, я все понимаю – к тому же, в «Макларен» весь год разыгрывают эту карту. И хотят выиграть Кубок конструкторов.

Но внутри меня гонщик и маленький мальчик, который рос на «Формуле-1», хочет не этого. Я хочу видеть борьбу колесо в колесо. И да, порой будет случаться всякое – взрываться двигатели, происходить аварии и так далее.

Просто то, что сделали в «Макларене», кажется манипуляцией, манипуляцией результатом. И от этого появляется чувство дискомфорта. Но да, все было в рамках правил. И да, в этом году «Макларен» выиграет и Кубок конструкторов, и личный зачет пилотов, но все равно есть ощущение, что стоило оставить все как есть», – рассказал Култхард.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Гран-при Италии
logoМакларен
logoДэвид Култхард
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гельмут Марко: «Гонка в Сингапуре – единственная, которую Ферстаппен пока ни разу не выигрывал. Надеемся исправить положение»
20 минут назад
Пиастри и Норрис в этом сезоне 27 раз попадали на подиум и превзошли рекорд Сенны и Проста
2сегодня, 16:12
Льюис Хэмилтон выложил фото с тифози: «Выступать за «Феррари» и чувствовать невероятную любовь – огромная честь»
3сегодня, 15:37Фото
Бермэн опередил Ферстаппена по штрафным баллам, Пиастри и Лоусон делят 3-е место
2сегодня, 15:12
Жак Вильнев: «Антонелли повезло, что его оштрафовали всего на 5 секунд. Гонщики «Ф-1» так не делают»
2сегодня, 14:51
Нико Хюлькенберг: «Бортолето – машина, он выдает круги как принтер, у которого никогда не кончаются чернила»
5сегодня, 14:45
Габриэл Бортолето: «Восьмое место – максимум, чего «Заубер» мог добиться в Монце»
сегодня, 14:29
Дэймон Хилл: «Переживаю, что победу на Гран-при Италии-1993 попросят вернуть Просту»
5сегодня, 14:17
Шарль Леклер о результате Гран-при Италии: «Макларен» и «Ред Булл» сейчас слишком быстры для «Феррари»
1сегодня, 14:13
Нико Росберг: «На месте Аджара я бы отказался сейчас переходить в «Ред Булл»
сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото