Бермэн опередил Ферстаппена по штрафным баллам, Пиастри и Лоусон делят 3-е место

Бермэн стал новым лидером «Ф-1» по штрафам, обогнав Ферстаппена.

На Гран-при Италии пилоту «Хаасу» Оливеру Бермэну выписали десятисекундное наказание и два штрафных балла за инцидент с соперником из «Уильямса» Карлосом Сайнсом.

Кроме того, гонщик «Хааса» Эстебан Окон получил одно штрафное очко за выдавливание Ланса Стролла из «Астон Мартин».

Бермэн опередил традиционного лидера «Формулы-1» по данному показателю – Макса Ферстаппена. На счету пилота «Ред Булл» девять штрафных баллов, у Оливера – десять. Если любой из гонщиков наберет 12 очков за 12 месяцев, то пропустит один этап. Первые баллы британца «сгорят» 3 ноября, нидерландца – 27 октября.

Оскар Пиастри («Макларен») и Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») набрали по шесть баллов, Ланс Стролл («Астон Мартин»), Юки Цунода («Ред Булл») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – по пять, Карлос Сайнс («Уильямс») – четыре, Франко Колапинто («Альпин») и Ландо Норрис («Макларен») – по три, Алекс Албон («Уильямс»), Пьер Гасли («Альпин») и Льюис Хэмилтон («Феррари») – по два, Джордж Расселл («Мерседес»), Шарль Леклер («Феррари») и Эстебан Окон («Хаас») – по одному.

 Бермэн оказался в двух баллах от дисквалификации после контакта с Сайнсом

Карлос Сайнс: «Инцидент с Бермэном фактически разрушил мою гонку»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
